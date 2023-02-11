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"أبا الخيل": ما أُثير مؤخرًا حول حدوث زلزال في البحر الأحمر اجتهادات شخصية لا تستند إلى دراسات

أكد أن المساحة الجيولوجية هي الجهة المناط بها الرصد الآلي الزلزالي بالسعودية