محليات

محافظ الأحساء يستقبل إدارة فندق إنتركونتيننتال

الأمير سعود بن طلال مستقبلًا المالك لفندق الأحساء إنتركونتيننتال محمد العفالق
الأمير سعود بن طلال مستقبلًا المالك لفندق الأحساء إنتركونتيننتال محمد العفالق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، اليوم " الاثنين "بمكتب الأمير سعود بن طلال بمقر المحافظة ، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الحسين والعفالق ، المالك لفندق الأحساء إنتركونتيننتال محمد بن عبدالرحمن العفالق ويرافقه عدد من إدارة الفندق

وفي بداية الاستقبال ، هنأ الأمير سعود بن طلال إدارة الفندق بمناسبة تحقيقهم عدة جوائز من The World Luxury من بين 2000 فندق على مستوى الشرق الأوسط ، مؤكداً سموّه ان تميز الفنادق في المحافظة يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة، التي تعمل تحت ظل رؤية المملكة 2030، خاصة أن الأحساء تزخر بمواقع وتجارب سياحية عديدة ، نتيجة الدعم غير المحدود المُقدم من القيادة الرشيدة - حفظها الله - للاهتمام بالقطاع السياحي وتنميته.

من جهته قدم محمد العفالق الشكر الجزيل لسمو محافظ الأحساء على دعمه واهتمامه بالفندق لتحقيق الجوائز والتميز.

محافظ الأحساء
الأمير سعود بن طلال بن بدر
الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الحسين والعفالق
محمد بن عبدالرحمن العفالق

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org