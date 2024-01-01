محافظ الأحساء يستقبل إدارة فندق إنتركونتيننتال

وفي بداية الاستقبال ، هنأ الأمير سعود بن طلال إدارة الفندق بمناسبة تحقيقهم عدة جوائز من The World Luxury من بين 2000 فندق على مستوى الشرق الأوسط ، مؤكداً سموّه ان تميز الفنادق في المحافظة يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة، التي تعمل تحت ظل رؤية المملكة 2030، خاصة أن الأحساء تزخر بمواقع وتجارب سياحية عديدة ، نتيجة الدعم غير المحدود المُقدم من القيادة الرشيدة - حفظها الله - للاهتمام بالقطاع السياحي وتنميته.