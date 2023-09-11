مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.. يوفر برامج الفحص الطبي الشامل وفقاً لمعايير الجمعية الأمريكية للأطباء

ينفرد مركز الفحص الطبي الشامل بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، بوجود كفاءات طبية مؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً، وكذلك بالتجهيزات الطبية الحديثة التي تجعل نتائجها فائقة الدقة، حيث يقدم كافة الفحوصات التي ينصح بها الأطباء عند الخضوع للفحص الطبي الشامل، وذلك وفقاً لتوصيات الجمعية الأمريكية للأطباء، وتستهدف برامجه تشخيص وعلاج الأمراض الصامتة، التي قد لاتظهر أعراضها إلا في مراحل متأخرة، بهدف اكتشافها في مراحلها المبكرة، إذ يسهل العلاج وترتفع معدلات وسرعة التشافي، ويشتمل الفحص الطبي الشامل بالمستشفى على أكثر من "49" إجراءً طبياً ومخبرياً، تتوزع على ثلاثة برامج هي : الفحص الطبي الشامل، التنفيذي ، الوقائي.
وتم تصميم برنامج الفحص الشامل ليلبي احتياجات الفئة العمرية ما بين "40 – 65" عاماً، والتي تعرف بـ"منتصف العمر"، ويشمل حزمة من الفحوصات والتحاليل المخبرية الدقيقة المختارة وفقاً للتوصيات الطبية مثل: فحص البروستات، وهرمون الغدة الدرقية، وقياس كثافة العظام، وإضافة إلى صورة الثدي " للنساء"، وتحليل السكر صائم، ووظائف الكبد والكلى والكوليسترول والدهون الثلاثية، وكذلك الفيروسات الكبدية وتحليل البول والبراز، والأيدز وصورة الدم كاملة .
أما برنامج الفحص التنفيذي، فيشتمل على الفحص السريري، والتخطيط الكهربائي، وتنظير القولون بالأشعة المقطعية، وفحص شرايين القلب، وقياس كثافة العظام، وأيضاً فحص النظر، وقياس السمع والتنفس، وصورة شعاعية للصدر، بالإضافة إلى قياس جهد القلب، وفحص الأسنان والالتهابات الكبدية، وهرمون الغدة الدرقية، وكذلك سرطان البروستات، وفيتامين "د" وفحص الكوليسترول.
في حين أن برنامج الفحص الوقائي يضم جملة من الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية الدقيقة، ويبدأ بالتاريخ الطبي والفحص السريري، فحص السمع والنظر، وقياس التنفس، وصورة شعاعية للصدر، وتخطيط القلب وفحص الأسنان ، وأيضاً سكر الدم مع الصوم والمعدل التراكمي للسكر، علاوة على ظائف الكلى والكبد، وتعداد كريات الدم، والتهاب الكبد الوبائي، الكوليسترول العام والدهون الثلاثية، بالإضافة إلى نقص المناعة، وفحص البول، والدم الخفي في البراز وسرعة الترسيب ESR .
ويعتبر الفحص الصحي الشامل من الإجراءات الطبية المهمة، لكافة الفئات العمرية، لأنه يقوم بتقييم ومعرفة الحالة الصحية للجسم، والكشف المبكر عن الأمراض التي تتطور دون أن يشعر الإنسان بأعراض تحذيرية، وهي في الغالب تكون أمراضاً قاتلة كالسرطان وضغط الدم المرتفع وأمراض الجهاز التنفسي، وهي أمراض يمكن علاجها بسهولة متى ما تم تشخيصها في مراحل مبكرة، ويجب على الجميع إجراء الفحص الطبي الشامل مرة على الأقل كل عام لتقييم الوضع الصحي وكذلك للتعرف على العادات الصحية التي قد يمارسها الشخص باستمرار دون وعي والتوقف عنها واتباع نمط حياة صحي.