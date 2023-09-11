مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.. يوفر برامج الفحص الطبي الشامل وفقاً لمعايير الجمعية الأمريكية للأطباء

ويعتبر الفحص الصحي الشامل من الإجراءات الطبية المهمة، لكافة الفئات العمرية، لأنه يقوم بتقييم ومعرفة الحالة الصحية للجسم، والكشف المبكر عن الأمراض التي تتطور دون أن يشعر الإنسان بأعراض تحذيرية، وهي في الغالب تكون أمراضاً قاتلة كالسرطان وضغط الدم المرتفع وأمراض الجهاز التنفسي، وهي أمراض يمكن علاجها بسهولة متى ما تم تشخيصها في مراحل مبكرة، ويجب على الجميع إجراء الفحص الطبي الشامل مرة على الأقل كل عام لتقييم الوضع الصحي وكذلك للتعرف على العادات الصحية التي قد يمارسها الشخص باستمرار دون وعي والتوقف عنها واتباع نمط حياة صحي.