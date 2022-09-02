سيارة الملك فهد لرحلات الصيد تلفت انتباه زوار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

وقد واكبت السيارة أحداثاً عدة، من أهمها انعقاد مجلس التعاون الخليجي في البر، ويُمثل بقاؤها عند الصقارة وهواة البر والمقناص تجسيداً لفترة من فترات تربية الصقور ورعايتها، إذ تذكِّر هذه التحفة بأسراب الصقور التي كانت تمتلئ بها روضة خريم وغيرها من الأماكن التي كان يقصدها الملوك والأمراء، واشتهر عن الملك فهد معرفته الواسعة بالصقر، وعشقه لحياة الصيد وأجواء البر.