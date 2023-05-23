برعاية وزير العدل.. معهد الإدارة يحتفل بتخريج الدفعة الثانية من الدبلوم العالي للعلوم القانونية.. غداً الأربعاء

يحتفل معهد الإدارة العامة، مساء غد الأربعاء، بتخرج الدفعة الثانية من برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية، والذي ينظمه المعهد تحت رعاية وحضور وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، رئيس اللجنة التوجيهية الدائمة للبرنامج، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة.
وقد أشار مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان إلى أن هذا الاحتفال سيشهد تخريج 64 دارساً من برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية، عقب اجتيازهم التأهيل في العلوم المتخصصة، وإكسابهم المهارات اللازمة، على مدار 3 سنوات تدريبية، عبر أربعة مسارات تدريبية متخصصة في القانون الإداري، والقانون الجنائي، والقانون الدولي العام، وقانون الأعمال.
وأكد الدكتور "السجان" أن معهد الإدارة العامة يفخر بثقة قيادتنا الحكيمة -يرعاها الله- في تكليفه بتصميم وتنفيذ هذا البرنامج الذي يعد أحد البرامج النوعية المتميزة، والذي يجسد الشراكة الفاعلة بين المعهد والقطاع العدلي والقانوني في سوق العمل؛ للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يحظى هذا البرنامج بدعم قيادتنا الرشيدة -يحفظها الله- إذ صدر الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة توجيهية دائمة للإشراف على البرنامج، برئاسة وزير العدل، وعضوية نخبة من أصحاب المعالي والسعادة من الخبراء والمتخصصين في المجالين الشرعي والقانوني.
وقد عبر الدكتور بندر السجان عن جزيل الشكر للقيادة الرشيدة -يحفظها الله- على ما تقدمه من دعم كبير لبناء أجيال وكفاءات وكوادر وطنية شابة تحمل على عاتقها مواصلة مسيرة العمل بكفاءة واقتدار، كما تقدم بالشكر لوزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على رعايته هذا الحفل وهذا البرنامج وجهوده الدؤوبة وتوجيهاته المخلصة ودعمه المتواصل.
كذلك عبَّر "السجان" عن خالص التهاني للخريجين وأهاليهم، بهذه المناسبة العزيزة.