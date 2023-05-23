برعاية وزير العدل.. معهد الإدارة يحتفل بتخريج الدفعة الثانية من الدبلوم العالي للعلوم القانونية.. غداً الأربعاء

وقد أشار مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان إلى أن هذا الاحتفال سيشهد تخريج 64 دارساً من برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية، عقب اجتيازهم التأهيل في العلوم المتخصصة، وإكسابهم المهارات اللازمة، على مدار 3 سنوات تدريبية، عبر أربعة مسارات تدريبية متخصصة في القانون الإداري، والقانون الجنائي، والقانون الدولي العام، وقانون الأعمال.