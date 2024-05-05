الطائف.. معالجة 4100 م2 من المسطحات الخضراء بالحدائق والمنتزهات

وركزت خطة الأمانة للصيانة الدورية للمرافق الخدمية والترفيهية على رفع الجاهزية التامة لها لخدمة الزوار والمرتادين، خصوصًا أن الطائف تشهد إقبالاً سياحيًا متواصلاً في ظل البرامج والأنشطة والفعاليّات والمهرجانات المقامة.