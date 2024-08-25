نائب أمير مكة يستعرض إنجازات "جود الإسكان" بتوفير 7263 وحدة في المنطقة

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة اليوم اجتماعًا؛ لمناقشة آخر تطورات برنامج "جود الإسكان" في المنطقة، بحضور وكيل وزارة البلديات والإسكان للإسكان التنموي طلال الخنيني، والأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" عبدالعزيز الكريديس.
واستمع الأمير سعود بن مشعل خلال الاجتماع إلى تفصيل عن مخرجات مبادرة "جود الإسكان" التي أسهمت بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان في توفير أكثر من 27 ألف وحدة سكنية للمستفيدين في كل مناطق المملكة؛ منها 7263 وحدة في منطقة مكة المكرمة منذ إطلاق المنصة.
واطلع نائب أمير المنطقة على جهود ونتائج حملة "جود المناطق" لعام 2024، والتي نتج عنها توفير أكثر من 2366 وحدة سكنية للمستفيدين في منطقة مكة المكرمة، والتي تمت عبر منصة "جود الإسكان" وجهود أمانات المنطقة.