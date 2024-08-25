نائب أمير مكة يستعرض إنجازات "جود الإسكان" بتوفير 7263 وحدة في المنطقة

واستمع الأمير سعود بن مشعل خلال الاجتماع إلى تفصيل عن مخرجات مبادرة "جود الإسكان" التي أسهمت بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان في توفير أكثر من 27 ألف وحدة سكنية للمستفيدين في كل مناطق المملكة؛ منها 7263 وحدة في منطقة مكة المكرمة منذ إطلاق المنصة.