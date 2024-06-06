للوقوف على الجاهزية والتأكد من معايير الجودة.. 1,504 زيارات ميدانية على المنشآت الصناعية

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أنّ الزيارات الميدانية المُنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 498 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، 425 زيارة في المنطقة الشرقية، و298 زيارة في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 91 زيارة في منطقة القصيم، و64 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و51 زيارة في منطقة عسير، و18 زيارة في منطقة حائل، و16 زيارة لكلٍ من منطقتي جازان ونجران، و15 زيارة على المصانع في منطقة تبوك، فيما نفذت 5 زيارات في منطقة الحدود الشمالية، و4 زيارات على منطقة الباحة، بالإضافة إلى 3 زيارات على منطقة الجوف.