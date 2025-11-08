مجموعة إثراء الضيافة القابضة راعيًا رسميًا لمؤتمر ومعرض الحج 2025

وأشار إلى أن شعار مشاركة المجموعة لهذا العام "من مكة نُثري العالم" يعكس رؤيتها الاستراتيجية في أن تكون مكة المكرمة منطلقًا للإثراء في مجالات الضيافة والخدمة، مؤكدًا أن جناح المجموعة في المؤتمر سيُبرز مفهوم «الإثراء في التفاصيل» من خلال عرض منظومة متكاملة تشمل الإسكان، والإعاشة، والنقل، والإرشاد، والتحول التقني، بما يجسد تبنّي المجموعة لنموذج تشغيلي ذكي يواكب التطور التقني في إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين.