مجموعة إثراء الضيافة القابضة راعيًا رسميًا لمؤتمر ومعرض الحج 2025

أعلنت مجموعة إثراء الضيافة القابضة عن اختيارها راعيًا رسميًا في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج 2025، الذي يُقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري في جدة، تحت شعار «من مكة إلى العالم»، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية المتخصصة في قطاع خدمات الحج.
وتأتي هذه المشاركة انطلاقًا من التزام المجموعة بدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تطوير منظومة خدمات الحج والعمرة، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، الهادف إلى الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين تجربة الحاج والمعتمر من لحظة الوصول حتى المغادرة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة إثراء الضيافة القابضة الدكتور أحمد بن عباس سندي أن هذه المشاركة تأتي امتدادًا لدور الشركة كشريك وطني داعم لمستهدفات وزارة الحج والعمرة، مشيرًا إلى أن المجموعة تسعى إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للضيافة والابتكار.
وقال الدكتور "سندي": «إن مشاركتنا في مؤتمر ومعرض الحج 2025 تعبّر عن التزامنا الراسخ بالمساهمة الفاعلة في تطوير منظومة الحج والعمرة، وترسيخ مفهوم الضيافة السعودية الأصيلة التي تمزج بين القيم الرفيعة والاحترافية التشغيلية، بما يعكس صورة المملكة المشرقة أمام العالم».
وأضاف أن إثراء الضيافة القابضة ستواصل العمل على تقديم حلول مبتكرة تعزّز جودة الخدمات وتدعم استدامة قطاع الضيافة، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن وتقديم نموذج وطني ملهم في مجال الخدمة والضيافة.
من جانبه، أوضح رئيس مجموعة شركات إثراء الضيافة القابضة الدكتور عايض بن محمد الغوينم أن رعاية المجموعة لهذا الحدث العالمي تأتي تجسيدًا لدورها الوطني في تطوير قطاع الضيافة، ومواصلة لمسيرتها الممتدة لأكثر من أربعة عقود في خدمة ضيوف الرحمن، حققت خلالها تحولًا نوعيًا من مفهوم الطوافة التقليدي إلى الضيافة الحديثة.
وقال "الغوينم": «نفخر بأن نكون الراعي الرسمي لهذا الحدث الذي يجمع العقول والخبرات من مختلف أنحاء العالم، ونعتبره منصة لعرض ما وصلت إليه المملكة من تقدم في تطوير منظومة الضيافة، وتأكيد التزامنا بتقديم خدمات تتناسب مع مكانة مكة المكرمة وضيوفها من جميع أنحاء العالم».
وأشار إلى أن شعار مشاركة المجموعة لهذا العام "من مكة نُثري العالم" يعكس رؤيتها الاستراتيجية في أن تكون مكة المكرمة منطلقًا للإثراء في مجالات الضيافة والخدمة، مؤكدًا أن جناح المجموعة في المؤتمر سيُبرز مفهوم «الإثراء في التفاصيل» من خلال عرض منظومة متكاملة تشمل الإسكان، والإعاشة، والنقل، والإرشاد، والتحول التقني، بما يجسد تبنّي المجموعة لنموذج تشغيلي ذكي يواكب التطور التقني في إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين.
وتُعد مجموعة إثراء الضيافة القابضة – التي تمتد خبرتها لأكثر من 40 عامًا – من أبرز النماذج الوطنية في بناء منظومات ضيافة متكاملة لضيوف الرحمن بمعايير عالمية، إذ تضم خمس شركات متخصصة تشمل:
- إثراء الجود وإثراء الخير لتشغيل منظومة الحج وتقديم الخدمات بكفاءة عالية
- إثراء النسك لخدمات العمرة على مدار العام
- إثراء الإعاشة لتقديم خدمات التموين والإعاشة
- إثراء المشاعر لتطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة وتقديم حلول تشغيلية مبتكرة
ويعتمد هذا التكامل التشغيلي على نموذج ذكي وحلول رقمية متقدمة تعزّز جودة الخدمة وتُسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن.
يُذكر أن مجموعة إثراء الضيافة القابضة سجّلت إنجازًا عالميًا بدخولها موسوعة غينيس لأكبر مخيّم سكني في المشاعر المقدسة بمساحة بلغت 1,726,830 مترًا مربعًا، لتصبح شريكًا رئيسًا لوزارة الحج والعمرة في تطوير تجربة ضيوف الرحمن والارتقاء بها.