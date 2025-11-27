بدء أعمال السجل العقاري لـ (31) حيًا بمناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة مكة المكرمة تشمل الأحياء التالية في محافظة مكة المكرمة: (مخطط ريفان 1، مخطط ريفان 2، مخطط ريفان 3، مخطط ريفان 4، مخطط الياسمين رقم 1، مخطط الياسمين رقم 2، مخطط الياسمين رقم 3، مخطط الياسمين رقم 4، مخطط الياسمين رقم 5، مخطط الياسمين رقم 6، مخطط الياسمين رقم 7، مخطط الياسمين رقم 8، مخطط الياسمين رقم 9، مخطط الياسمين رقم 10)، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في منطقة مكة المكرمة، محافظة جدة: (حي الفنار، حي الفردوس)، والأحياء التالية في منطقة المدينة المنورة، (جزءًا من حي العصبة، جزءًا من حي الدرع، جزءًا من حي المصانع، جزءًا من حي الراية، جزءًا من حي الخاتم، جزءًا من حي الفتح، جزءًا من حي بني حارثة، حي العريض، حي الخالدية، حي الإسكان، جزءًا من حي وادي مهزور، جزءًا من حي الشريبات، جزءًا من حي بني عبد الأشهل، جزءًا من حي وادي مذينب).