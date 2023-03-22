"العثيم" يهنئ القيادة والشعب السعودي بشهر رمضان المبارك

ودعا "العثيم" المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية وكل شعوب العالم بالخير والسعادة وأن يديم على مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة، وأن يحفظ مليكها مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يمتعهما بالصحة والعافية وأن يمدهما بعونه وتوفيقه.