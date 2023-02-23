فيصل بن عبدالرحمن: ذكرى التأسيس فخرٌ وعزّة ووطن شامخ

ونوه إلى أن ذلك قد تجلَّى فيه حرصُ واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين، حفظهما الله، بتخليد تاريخ الوطن وأبطاله للأجيال الحالية والمستقبلية، بعد أنْ جاء التأسيس المبارك على يد الإمام محمد بن سعود، رحمه الله، مؤسّس الدولة السعودية الأولى؛ حيث كانت بلدةُ الدرعية العاصمةَ الأولى للدولة في عام 1139هـ/ 1727م.