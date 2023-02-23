فيصل بن عبدالرحمن: ذكرى التأسيس فخرٌ وعزّة ووطن شامخ
رفع الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، التهانيَ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسموّ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، بمناسبة "يوم التأسيس" التي يحتفل بها الوطن.
وقال الأمير "فيصل": إن مولاي خادم الحرمين الشريفين ملك الحزم والعزم، قائد مسيرة الخير والنماء، التي هي امتداد لمسيرة الإمام محمد بن سعود، رحمه الله.
وأضاف: "يومُ التأسيس" هو يومُ الفخر والصُّمود، لكل مواطن سعودي يستلهم فيه قوتَه وإصرارَه، والوقوفَ لردع أي محاولات لبثّ الفرقة وعدم الاستقرار والتشتُّت.
ونوه إلى أن ذلك قد تجلَّى فيه حرصُ واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين، حفظهما الله، بتخليد تاريخ الوطن وأبطاله للأجيال الحالية والمستقبلية، بعد أنْ جاء التأسيس المبارك على يد الإمام محمد بن سعود، رحمه الله، مؤسّس الدولة السعودية الأولى؛ حيث كانت بلدةُ الدرعية العاصمةَ الأولى للدولة في عام 1139هـ/ 1727م.
وتابع: فقد أسّس دولةً على نهج ودستور القرآن الكريم، وسنة النبي المصطفى، عليه أفضل الصلاة والسلام؛ لتتواصل المسيرة من بعد الدولة السعودية الأولى والثانية، حتى قَيَّضَ اللهُ الملكَ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، عام 1319هـ/ 1902م ليؤسّس الدولةَ السعودية الثالثة، ويوحِّدها باسم المملكة العربية السعودية، ولله الحمد؛ فقد سار أبناؤه الملوكُ من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها.
وفي ختام تصريحه دعا الأمير فيصل بن عبدالرحمن، المولى جلَّت قدرته، أن يحفظ المملكةَ وقيادتَها وشعبَها، ويديمَ عليها الأمن والرخاء والاستقرار.