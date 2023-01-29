صورة مستقبلية لسوق "إنترنت الأشياء" بالمملكة ومشروعاته يبرزها "متمّم"

وتطرق نائب الرئيس التنفيذي لشركة "مشينز توك"، إلى استخدامات "إنترنت الأشياء" في القطاع الزراعي، وفي إعداد مشاريع نوعية في القطاع البيئي، مثل مشروع حديقة الملك سلمان، ومشروع السعودية الخضراء، إضافة إلى مشروع الشرق الأوسط الأخضر، موضحاً أن ‏"إنترنت الأشياء" تهدف إلى الاستدامة البيئية والتغلب على التحديات البيئية، مؤكداً أن السوق السعودي يهدف إلى توطين العمل على هذه التقنيات في جميع أنحاء المملكة.