صورة مستقبلية لسوق "إنترنت الأشياء" بالمملكة ومشروعاته يبرزها "متمّم"

استضاف برنامج بودكاست "متمّم" في موسمه الثاني، في حلقة بعنوان: "إنترنت الأشياء.. ثورة الحاضر لمستقبل واعد"، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "مشينز توك" سالم جعفر، الذي تحدث عن مصطلح إنترنت الأشياء، ودوره واستخداماته المختلفة.
واستعرض "جعفر"، خلال الحلقة، دور تقنية "إنترنت الأشياء" الحديثة في تسريع وتيرة التحول الرقمي بالمملكة، مؤكداً أهميتها باعتبارها ممكِنة لعديدٍ من الأعمال، إضافة إلى دورها في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.
وأكّد أهمية توظيف تقنيات "إنترنت الأشياء" توظيفاً صحيحاً لضمان تحقيق نتائج وأرباح سريعة لجميع المنشآت والمشاريع، متحدثاً عن مثال حاضر وكبير ممثلاً في مشروع نيوم، الذي يقوم على بناء مجتمعات معززة تقنياً وممكّنة رقمياً لغرض الاستفادة من البيانات العديدة بهدف رفع مستوى جودة الحياة عبر توظيف تقنيات "إنترنت الأشياء".
وبيّن أن الإحصائيات توضح أن حجم سوق "إنترنت الأشياء" العالمي يصل إلى 480 مليار دولار، مفيدًا بأن حجم استثمارات السوق في المملكة سيصل إلى 10,8 مليار ريال خلال العامين المقبلين، ووفقاً لتلك الإحصائيات فإن أكثر من 82% من المنشآت المحلية تعتمد على تقنيات "إنترنت الأشياء".
وتطرق نائب الرئيس التنفيذي لشركة "مشينز توك"، إلى استخدامات "إنترنت الأشياء" في القطاع الزراعي، وفي إعداد مشاريع نوعية في القطاع البيئي، مثل مشروع حديقة الملك سلمان، ومشروع السعودية الخضراء، إضافة إلى مشروع الشرق الأوسط الأخضر، موضحاً أن "إنترنت الأشياء" تهدف إلى الاستدامة البيئية والتغلب على التحديات البيئية، مؤكداً أن السوق السعودي يهدف إلى توطين العمل على هذه التقنيات في جميع أنحاء المملكة.