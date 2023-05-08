مفتي المملكة يحثّ على الحكمة والرفق وحسن التعامل ومراعاة المصلحة العامة

أكّد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، على تقوى الله والتحلي بالحكمة والرفق واللين وحسن التعامل ومراعاة المصلحة العامة، وأن يكون العمل خالصاً لوجه الله تعالى.
جاء ذلك خلال كلمة توجيهية ألقاها سماحته خلال استقباله، في مقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الطائف، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرّمة فؤاد بن سعود العمري، وعدداً من منسوبي الرئاسة الذين قدموا للسلام على سماحته.
واستعرض "العمري"، الجهود والمشاركات التي تقوم بها الهيئة في منطقة مكة المكرّمة والأعمال المنوطة بها.