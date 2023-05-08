مفتي المملكة يحثّ على الحكمة والرفق وحسن التعامل ومراعاة المصلحة العامة

جاء ذلك خلال كلمة توجيهية ألقاها سماحته خلال استقباله، في مقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الطائف، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرّمة فؤاد بن سعود العمري، وعدداً من منسوبي الرئاسة الذين قدموا للسلام على سماحته.