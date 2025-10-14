شعاب البحر الأحمر تتحدى الحرارة.. و"الحياة الفطرية" ترصد تحسنًا غير مسبوق

وأوضح المركز أن نتائج المسوحات الميدانية التي نفذها باحثوه أظهرت تحسنًا ملحوظًا في صحة الشعاب المرجانية واستقرار النظم البيئية والتنوع الأحيائي المرتبط بها، دون تسجيل أي حالات ابيضاض شديدة رغم موجات الحرارة المرتفعة أو نفوق جماعي للكائنات البحرية، مؤكدًا أن شعاب البحر الأحمر تتمتع بقدرة استثنائية على مقاومة التغيرات المناخية مقارنة بمثيلاتها عالميًا، وهو ما يعكس نجاح الجهود الوطنية المرتبطة بالمبادرة ويعزز مكانة المملكة نموذجًا رائدًا عالميًا في حماية وإدارة النظم البيئية البحرية والتنوع الأحيائي المرتبط ببيئة الشعاب المرجانية.