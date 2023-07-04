تخطت عددًا من القوى العسكرية العريقة.. السعودية تتفوق عربيًّا وعالميًّا في هذا السلاح الحيوي

وجاء الترتيب السعودي متخطيًا عددًا من القوى العسكرية الإقليمية في هذا السلاح الحيوي، مثل مصر التي حلت عاشرًا، وإيران التي تبوأت المركز الثالث عشر، وإسرائيل التي أتت في المرتبة السابعة عشرة، كما تفوقت على قوى عالمية، مثل بريطانيا التي جاءت في المرتبة الحادية عشرة، وفرنسا التي اكتفت بالمرتبة الثانية عشرة، وألمانيا في الرابعة عشرة، وإيطاليا التي أتت في المركز الخامس عشر.