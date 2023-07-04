تخطت عددًا من القوى العسكرية العريقة.. السعودية تتفوق عربيًّا وعالميًّا في هذا السلاح الحيوي

كشف موقع عسكري مختص عن احتلال السعودية المرتبة الأولى عربيًّا، والثامنة عالميًّا، متفوقة على عدد من القوى الإقليمية والعالمية، في سلاح المركبات والمدرعات الحربية.
وبحسب ما أورده موقع "جلوبال فاير باور"، فإن القوات البرية السعودية تمتلك ما يتجاوز 85 ألف مدرعة ومركبة عسكرية، من بينها ما يناهز 64 ألفًا في قوة الاستعداد أو الاحتياط؛ ما مكَّنها من التفوُّق على الكثير من القوى العسكرية العريقة في العالم.
وجاء الترتيب السعودي متخطيًا عددًا من القوى العسكرية الإقليمية في هذا السلاح الحيوي، مثل مصر التي حلت عاشرًا، وإيران التي تبوأت المركز الثالث عشر، وإسرائيل التي أتت في المرتبة السابعة عشرة، كما تفوقت على قوى عالمية، مثل بريطانيا التي جاءت في المرتبة الحادية عشرة، وفرنسا التي اكتفت بالمرتبة الثانية عشرة، وألمانيا في الرابعة عشرة، وإيطاليا التي أتت في المركز الخامس عشر.
فيما جاء في المرتبة الأولى الجيش الأمريكي بنحو 303 آلاف مدرعة ومركبة، بينما حل التنين الصيني ثانيًا بمجموع 174 ألفًا، وخلفهما روسيا في المرتبة الثالثة بـ151 ألف مركبة عسكرية، ثم كوريا الجنوبية وتركيا في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي.
وبيَّن الموقع العسكري المختص أن سلاح المركبات يتضمن المركبات العسكرية بأنواعها كافة، مثل المدرعات، والمركبات الهجومية والقتالية، وناقلات الجنود المدرعة، وراجمات الصواريخ، وحاملات قذائف الهاون، وغيرها من المركبات العسكرية.
وأفاد "جلوبال فاير باور" بأن الإحصائيات لا تتضمن الأسلحة والمعدات العسكرية التي ما زالت قيد التطوير أو التصنيع، أو قيد الطلب للعام القادم.