"التميمي": حجم سوق الفضاء في المملكة خلال 2022م تجاوز 400 مليون دولار

وأوضح أن العصر الفضائي الجديد لم يعد حكرًا على عدد قليل من الدول والمنظمات، بل أصبح سوقًا ديناميكيًا وشاملًا وسريع التطور، حيث تستثمر ما يقارب 90 دولة في الفضاء، وشهدت السنوات الـ10 الماضية دخول أكثر من 840 شركة ناشئة في القطاع بحجم استثمار يزيد على 40 مليار دولار، في الوقت الذي يتوقع أن يصل اقتصاد الفضاء العالمي بين 700 مليار و1 تريليون دولار خلال السنوات المقبلة، مبينًا أن العام 2022م شهد أكثر عدد إطلاقات للأقمار الصناعية نحو الفضاء تاريخيًا، بمعدل 50 قمرًا صناعيًا يطلق إلى الفضاء أسبوعيًا.