خلال 3 عمليات بالشرقية ومكة والباحة.. إحباط ترويج كميات من المواد المخدرة

سبق- الرياض: شنت الجهات الأمنية ثلاث عمليات في المنطقة الشرقية ومكة المكرمة والباحة، أسفرت عن منع ترويج كمية من الحشيش وكمية من الأقراص المحظورة، إضافة إلى كمية من الإمفيتامين.
تفصيلًا، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهما (4) كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
كما قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على مواطنَين لترويجهما (20,070) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وقد قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الباحة لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.