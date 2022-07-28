"هيئة الاتصالات" تنظّم المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية

ويطرح المؤتمر العديد من المحاور التي تناقش أبرز الخدمات المقدمة عبر الشبكات غير الأرضية، والجوانب التنظيمية والعلمية لها، بالإضافة إلى استعراض التجارب التقنية التي قامت بها الهيئة مؤخرًا في مجال الشبكات غير الأرضية.