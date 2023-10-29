مشاركة قياسية في النسخة 7 من نهائيات تحدي القراءة العربي.. أبطال السعودية يصلون دبي

وصل أبطال المملكة العربية السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في نهائيات الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي، ويجري الإعلان عن أبطال الدورة السابعة في 31 أكتوبر الجاري في دبي.
ويمثل المملكة العربية السعودية في التصفيات النهائية، الطالب حسين بن صالح المهدي بعد إحرازه لقب بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على المستوى الوطني على مستوى الذكور، ورنا مهنا الرفاعي على مستوى الإناث، من بين 1,213,823 طالباً وطالبة شاركوا في التصفيات، والطالبة ريما عويد السلمي الفائزة بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم في ختام تصفيات شارك فيها 647 طالباً وطالبة، كما شهدت تصفيات الدورة السابعة على مستوى السعودية مشاركة 9,454 مدرسة، و24,100 مشرف ومشرفة قراءة.
حسين بن صالح المهدي بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى المملكة العربية السعودية من بين الطلبة الذكور في ختام تصفيات شارك فيها 1.213.823 طالباً وطالبة، ويرى أنه تجاوز كل الصعوبات التي واجهته، ومثله الأعلى الرسول الكريم محمد صلى الله وعليه وسلم.
يمتلك حسين أحلاماً عدة أقربها التتويج بلقب بطل تحدي القراءة العربي خلال تصفيات الدورة السابعة النهائية في دبي، كما يحلم بتأسيس مكتبة إلكترونية تفاعلية تسهل عملية التواصل والمناقشة بين القراء.
استطاعت رنا مهنا الرفاعي الفوز بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى المملكة العربية السعودية من بين الطالبات الإناث في التصفيات التي استقطبت 1.213.823 طالباً وطالبة، وترى أن البطل الحقيقي هو من يحاول الارتقاء بنفسه ويمثل وطنه ويضيف للعالم، وأن المحاولة مرة تلو الأخرى دون ملل وكلل هي بطولة.
أحرزت ريما عويد السلمي المركز الأول في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم على مستوى المملكة العربية السعودية من بين 647 طالباً وطالبة، وتؤكد أن والدتها كانت وما زالت مصدر إلهامها وقوتها، حيث أخذت بيدها حتى تخطت جميع المصاعب، وعلى رأسها فقدانها لبصرها وفقدانها لوالدها، إذ قدمت لها العون حتى أصبحت بطلة تحدي القراءة على مستوى المملكة.
يذكر أن النسخة السابعة من تحدي القراءة العربي يحصل فيها الفائز باللقب على 500 ألف درهم، كما تشهد أوبرا دبي التي تستضيف الإعلان عن أبطال التحدي، تكريم صاحب المركز الأول عن فئة أصحاب الهمم التي تم استحداثها وللمرة الأولى في تاريخ المبادرة، ويحصل الفائز على جائزة قدرها 200 ألف درهم.
وسجلت الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي مشاركة قياسية بلغت أكثر من 24.8 مليون طالب وطالبة بينهم 22506 طلاب من فئة أصحاب الهمم، يمثلون أكثر من 188 ألف مدرسة في 46 دولة حول العالم، وتحت إشراف نحو 150 ألف مشرف ومشرفة قراءة.