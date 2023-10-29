مشاركة قياسية في النسخة 7 من نهائيات تحدي القراءة العربي.. أبطال السعودية يصلون دبي

ويمثل المملكة العربية السعودية في التصفيات النهائية، الطالب حسين بن صالح المهدي بعد إحرازه لقب بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على المستوى الوطني على مستوى الذكور، ورنا مهنا الرفاعي على مستوى الإناث، من بين 1,213,823 طالباً وطالبة شاركوا في التصفيات، والطالبة ريما عويد السلمي الفائزة بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم في ختام تصفيات شارك فيها 647 طالباً وطالبة، كما شهدت تصفيات الدورة السابعة على مستوى السعودية مشاركة 9,454 مدرسة، و24,100 مشرف ومشرفة قراءة.