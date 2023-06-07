"طب الأسرة والمجتمع" تناقش تعامل الفئات عالية الخطورة مع كوفيد-19 بعد الجائحة

وأشارت إلى أن مثل هذه الأمراض تؤثر بشكل كبير على مناعة المرضى وقدرتهم على مقاومة الفيروسات، ومن لديه أعراض تشبه الإنفلونزا وفي نفس الوقت لديه مرض مزمن أو يعتبر من الفئات العالية الخطورة، وعليه أن يستشير الطبيب المعالج على الفور حتى لو كانت الأعراض بسيطة، كما يجب أن يبدأ بأخذ علاج كوفيد-19 وباتباع إرشادات وزارة الصحة بالنسبة للعلاج.