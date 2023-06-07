"طب الأسرة والمجتمع" تناقش تعامل الفئات عالية الخطورة مع كوفيد-19 بعد الجائحة

عقدت الجمعيةُ السعودية لطب الأسرة والمجتمع، مؤتمرًا صحفيًّا افتراضيًّا ضمن حملتها التوعوية عن كيفية تعامل الفئات العالية الخطورة من المرضى مع كوفيد-19 ما بعد الجائحة، حضره نخبة من الأطباء والإعلاميين ممثلين عن مختلف الصحف والمواقع الإخبارية السعودية.
وأكّد الدكتورُ أشرف أمير، نائب رئيس الجمعية واستشاري طب الأسرة، نجاحَ تجربة المملكة العربية السعودية الرائدة في احتواء الجائحة، مشيرًا إلى أنه بفضل الله لم تعد جائحة كوفيد-19 تشكل حالة طوارئ صحية.
وقال: "هناك مرضى من الفئات المعرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة إذا أصيبوا بعدوى كوفيد-19؛ فيعتبر المريض من الفئة العالية الخطورة، فإذا كان يعاني من مرض كلوي، السرطان، السكري، مرض القلب والأوعية الدموية الأمراض المناعية، الضغط، والأمراض الصدرية التنفسية، وأيضًا كبار السن".
وأكد الدكتورُ أمير على أهمية توعية المجتمع عن الفئات العالية الخطورة، وضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الوقائية لحماية هذه الفئات.
وفي ختام محاضرته دعا الدكتور أمير إلى أهمية التحصينات الخاصة بكوفيد-19 وغيرها من التطعيمات الموصى بها من وزارة الصحة لتأمين الوقاية الشاملة للأفراد والمجتمع.
من جانبها قالت الدكتورة رجاء الردادي، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، ورئيسة المجلس العلمي للبورد السعودي للطب الوقائي، ورئيس مكتب جدة للجمعية السعودية للوبائيات: إن لوزراة الصحة جهودًا في حرصها على تعزيز ودعم جميع المرافق الصحية في الكفاح ضد كوفيد-19، وعملها على تطوير بروتوكول التشخيص والعلاج لمرضى كوفيد-19.
وحذرت الحوامل وكبار السن فوق الـ65 عامًا، ومرضى السكري ومرضى القلب، ومن يعانون من مرض رئوي مزمن، بما في ذلك الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وكذلك من لديه مرض كلوي مزمن؛ لكونهم أكثر عرضة لمضاعفات خطيرة من كوفيد-19، داعية إلى أخذهم للحيطة والحذر.
وأشارت إلى أن مثل هذه الأمراض تؤثر بشكل كبير على مناعة المرضى وقدرتهم على مقاومة الفيروسات، ومن لديه أعراض تشبه الإنفلونزا وفي نفس الوقت لديه مرض مزمن أو يعتبر من الفئات العالية الخطورة، وعليه أن يستشير الطبيب المعالج على الفور حتى لو كانت الأعراض بسيطة، كما يجب أن يبدأ بأخذ علاج كوفيد-19 وباتباع إرشادات وزارة الصحة بالنسبة للعلاج.
وأكدت "الردادي" على أهمية اتباع الخطوات التالية لحماية أنفسهم: اعرف، خطط، ابدأ، مضيفة: "اعرف إذا كنت أنت أو أي شخص في مجتمعك يعاني من مرض مزمن، خطّط بسرعة لأخذ الإجراءات اللازمة إذا كنت تعاني من أحد أعراض كوفيد-19، وابدأ بنشر التوعية واستشارة الطبيب".
وبيّن الدكتورُ هاني الهاشمي المدير التنفيذي للإدارة الطبية لشركة فايزر السعودية، أهميةَ معرفة من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة إذا أصيبوا بكوفيد-19، وكيفية التعامل والتصرف في حال أصيبوا بالفيروس، كما رحّب الهاشمي بالمتحدثين الضيوف والمشاركين من وسائل الإعلام.