أرامكو وغرفة الرياض تُوَقعان عقدًا لرعاية منتدى الرياض الاقتصادي

وستكون أرامكو السعودية راعيًا للمنتدى بفئة الشريك الاستراتيجي؛ إذ يأتي ذلك تأكيدًا على حرص الشركة ودعمها لمثل هذه الفعاليات الاقتصادية المهمة، وتعزيزًا لمسيرة التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية المملكة 2030 الطموحة، كما تمثل دعمًا للجهود التي ظل يقدّمها منتدى الرياض طوال مسيرته في خدمة الاقتصاد الوطني عبر طرحه دراسات تتناول العديد من القضايا الاقتصادية.