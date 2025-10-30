النموذج العددي السعودي يتوقع هطول أمطار على عدة مناطق ابتداءً من اليوم حتى مطلع الأسبوع المقبل

وأوضح المركز أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف، والجزاء الشمالية من المدينة المنورة، كما يُتوقع أن تمتد تأثيرات الحالة إلى مرتفعات مناطق عسير وجازان والباحة، مصحوبة بانخفاض نسبي في درجات الحرارة على بعض المناطق.