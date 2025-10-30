النموذج العددي السعودي يتوقع هطول أمطار على عدة مناطق ابتداءً من اليوم حتى مطلع الأسبوع المقبل

توقّع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله، هطول أمطار على عدد من مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الخميس وحتى مطلع الأسبوع المقبل، وذلك وفق مخرجات النموذج العددي السعودي.
وأوضح المركز أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف، والجزاء الشمالية من المدينة المنورة، كما يُتوقع أن تمتد تأثيرات الحالة إلى مرتفعات مناطق عسير وجازان والباحة، مصحوبة بانخفاض نسبي في درجات الحرارة على بعض المناطق.
وأشار المركز إلى أن الحالة الجوية تبدأ اعتبارًا من مساء اليوم وتستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى متابعة التحديثات اليومية عبر موقعه الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق “أجواء”، لمعرفة المناطق المتأثرة وشدة الأمطار المتوقعة.
وأكد المركز أن النماذج العددية تشير إلى نشاط سحب ممطرة متفاوتة الشدة قد تترافق برياح هابطة في بعض المواقع، مشددًا على أهمية أخذ الحيطة وتجنّب عبور الأودية ومناطق تجمع المياه أثناء التقلبات الجوية.