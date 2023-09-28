جامعة الجوف ضمن تصنيف "التايمز العالمي" لعام 2024

دخلت جامعةُ الجوف تصنيفَ التايمز العالمي للجامعات لعام 2024، للعام الثاني على التوالي، محقّقة المركزَ "601-800" عالميًّا.
ورفع رئيسُ الجامعة المكلف الدكتور محمد بن مفرج الحويطي، شكرَه للقيادة الرشيدة، أيدها الله، على ما توليه من دعم غير محدود لقطاع التعليم في المملكة.
كما ثمّن الدعم والمتابعة التي تلقاها الجامعة من قبل أمير منطقة الجوف، ووزير التعليم، ولجميع منسوبي الجامعة الذين أسهموا في هذا الإنجاز.
وقال الدكتور "الحويطي": إن هذا الإنجازَ امتدادٌ لما حقّقته الجامعة من تقدم في التصنيفات الدولية خلال العامين الماضيين، وتجسيد لجهود الجامعة في تطوير وتجويد العمل الأكاديمي والإداري من خلال رؤية وخطط أسهمت في أن تجعل للجامعة موقعًا مميزًا بين الجامعات العالمية.
يذكر أن جامعة الجوف مصنفة عالميًّا في تصنيف الـ"QS"، وتصنيف التايمز، في إطار تأثير الجامعات الدولية.
كما صُنّفت الجامعة مؤخرًا ضمن أفضل ألف جامعة في العالم؛ بحسب تصنيف شنغهاي.