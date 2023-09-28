جامعة الجوف ضمن تصنيف "التايمز العالمي" لعام 2024

وقال الدكتور "الحويطي": إن هذا الإنجازَ امتدادٌ لما حقّقته الجامعة من تقدم في التصنيفات الدولية خلال العامين الماضيين، وتجسيد لجهود الجامعة في تطوير وتجويد العمل الأكاديمي والإداري من خلال رؤية وخطط أسهمت في أن تجعل للجامعة موقعًا مميزًا بين الجامعات العالمية.