مستشار قانوني: عقوبات التعصب الرياضي والإساءات تصل إلى مليون ريال

وأثنى "الخالدي" على الدور المميز لوحدة الرصد في مقام "النيابة العامة" والجهد المتوالي لرصد تلك التجاوزات، ولإهابتها أيضاً بالوسط الرياضي للتحلي بروح الوسطية والاعتدال في الميول الرياضي، ونبذ التعصب المقيت المنضوي على الإساءة للآخرين أو البذاءة اللفظية أو ما من شأنه المساس بنزاهة وعدالة الهيئات الرياضية، ومتابعتها لتطبيق الأنظمة بكل حزم على المتجاوزين لحدود الآداب العامة والساعين إلى إثارة البلبلة، بين أفراد المجتمع، من دون تثبت أو رجوع للمصادر الرسمية.