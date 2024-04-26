مستشار قانوني: عقوبات التعصب الرياضي والإساءات تصل إلى مليون ريال

حذر المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي من نشر أي تجاوزات أو إساءات من شأنها تأجيج التعصب الرياضي عبر منصات الإعلام المختلفة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار "الخالدي" إلى تولي لجنة الالتزام بالهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للنظر في التجاوزات الإعلامية لإيقاع الجزاءات على مرتكبيها بشكل عاجل، حيث تشمل غرامات مالية تصل في حدها الأعلى إلى مليون ريال، كما تتم إحالة التجاوزات الداخلة ضمن اختصاص الجهات الأخرى لاتخاذ ما يلزم تجاهها.
وأكد وجوب البعد عن المهاترات والسجالات التي تثير الاحتقان بين أفراد المجتمع.
وأثنى "الخالدي" على الدور المميز لوحدة الرصد في مقام "النيابة العامة" والجهد المتوالي لرصد تلك التجاوزات، ولإهابتها أيضاً بالوسط الرياضي للتحلي بروح الوسطية والاعتدال في الميول الرياضي، ونبذ التعصب المقيت المنضوي على الإساءة للآخرين أو البذاءة اللفظية أو ما من شأنه المساس بنزاهة وعدالة الهيئات الرياضية، ومتابعتها لتطبيق الأنظمة بكل حزم على المتجاوزين لحدود الآداب العامة والساعين إلى إثارة البلبلة، بين أفراد المجتمع، من دون تثبت أو رجوع للمصادر الرسمية.