"الصندوق العقاري" يُودع 942 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر سبتمبر بلغ 942 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري، مبيناً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحوّل في يونيو 2017 حتى شهر سبتمبر 2023م، بلغ نحو 52.1 مليار ريال.