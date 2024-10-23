السعودية إلى جانب لبنان.. دور تاريخي ودعم لسيادته ووحدة أراضيه

إلى جانب ذلك، تسلط السعودية الضوء على أهمية تشكيل حكومة تلتزم بالإصلاحات الضرورية التي طال انتظارها، والتي تعد أساسًا للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مما يُسهم في الحد من الانهيار الاقتصادي المتسارع، وتدهور الوضع الاقتصادي في لبنان نتيجة عدم تنفيذ الإصلاحات اللازمة أضر بفرص التعافي، وهو ما حذر منه صندوق النقد الدولي، حيث إن التأخير في الإصلاح يزيد من تفاقم الأزمة.

وعبّرت المملكة مرارًا عن التزامها بدعم لبنان في هذه المرحلة الحساسة، في الاجتماعات التي جرت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم التشديد على أن الحل يكمن في الاستقرار السياسي، بدءًا بانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية.