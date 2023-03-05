انطلاق "المؤتمر العدلي الدولي" بالرياض.. ٤ آلاف مشارك و٥٠ متحدثًا وخبيرًا دوليًّا

ينطلق اليوم في الرياض، "المؤتمر العدلي الدولي" الذي يُقام تحت شعار "نُيَسّر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية"، ويشارك فيه أكثر من 4000 مشارك، و50 متحدثًا وخبيرًا دوليًّا.
ويناقش المؤتمر الذي يستمر إلى يوم غد، سبل تطوير القطاع العدلي وتنمية الخبرات وتبادل المعرفة لتيسير الوصول للعدالة، وطرح رؤى قيمة حول أفضل السبل للاستفادة من التكنولوجيا لتحسين أداء المحاكم والقطاعات العدلية، ومناقشة التحديات التي تواجهها، لإيجاد حلول تُحسن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
ويسعى المؤتمر إلى زيادة الوعي بإمكانات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال العدالة، بين المتخصصين والعاملين في المجال العدلي، وتعزيز التفاهم بين الباحثين والممارسين وصانعي القرار، وتبادل الآراء بشأن الابتكار التكنولوجي في نظام العدالة، ووضع استراتيجية طويلة الأجل للمزيد من التطوير والتقييم والرقابة التنظيمية حول استخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال العدالة.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 4 آلاف مشارك، وأكثر من 50 متحدثًا، و15 جلسة نقاش وورش عمل، ومعرض التقنيات العدلية، وفعاليات مصاحبة، تُمَكن المشاركين من مناقشة استراتيجيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة.