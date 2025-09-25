7 فرص عقارية نادرة واستثنائية للبيع بالمزاد العلني بالطائف (عروس المصائف)

ويؤكد الرئيس التنفيذي لشركة عقار ون ان العقارات المطروحة للبيع بمزاد (نخبة الطائف) لا تقدر بالمتر المربع لوقوعها بجوار ووسط أضخم المشاريع السياحية والترفيهية والسكنية بالطائف بوابة مكة الشرقية لقاصدي البيت الحرام من جميع دول مجلس التعاون الخليجي. ثم أضف مؤكدا: تتنوع مجموعة الأصول العقارية المطروحة للبيع بمواقعها ومساحتها. وتنوع استثماراتها عدد 4 قطع أراضي مساحات مختلفة (بالهدا) وقطعة ارض بحي (بن سويلم) وعمارة سكنية بحي( القيم ) وقطعة أرض تجارية مساحة 29,579 م تصلح لمحطة وقود على طريق المدينة المنورة (بمحافظة خليص).