7 فرص عقارية نادرة واستثنائية للبيع بالمزاد العلني بالطائف (عروس المصائف)

تستعد شركة عقار ون الشركة الرائدة في التسويق العقاري وإقامة وتنظيم المزادات العلنية والمصفي القضائي (مجموعة الناصري والكريدا للمحاماة والاستشارات القانونية) لطرح عدد 7 فرص عقارية للبيع بالمزاد العلني. (هجين) الذي سيقام حضوريا يوم 16 / 10 / 2025 م الموافق 24 / 04 / 1447 هـ الساعة 4 عصرا بفندق اريديوم الطائف والكترونيا عبر منصة مباشر للمزادات مزاد (نخبة الطائف). تتخذ من مواقعها بأفضل احياء الطائف موقعا استراتيجيا لتكون الواجهة المثلى لأطلاق مشاريع استثمارية مبتكره تماشيا مع رؤية المملكة 2030 والطلب المتنامي على الفرص الاستثمارية للمنتجعات السياحية والترفيهية والفندقية للاستثمار المستدام.
وتعلن شركة عقار ون عن انطلاق الحملة التسويقية وتدعو جميع كبار رجال المال والاعمال بالمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون والمستثمرين العقاريين لحضور هذا المزاد الاستثنائي.
ويؤكد الرئيس التنفيذي لشركة عقار ون ان العقارات المطروحة للبيع بمزاد (نخبة الطائف) لا تقدر بالمتر المربع لوقوعها بجوار ووسط أضخم المشاريع السياحية والترفيهية والسكنية بالطائف بوابة مكة الشرقية لقاصدي البيت الحرام من جميع دول مجلس التعاون الخليجي. ثم أضف مؤكدا: تتنوع مجموعة الأصول العقارية المطروحة للبيع بمواقعها ومساحتها. وتنوع استثماراتها عدد 4 قطع أراضي مساحات مختلفة (بالهدا) وقطعة ارض بحي (بن سويلم) وعمارة سكنية بحي( القيم ) وقطعة أرض تجارية مساحة 29,579 م تصلح لمحطة وقود على طريق المدينة المنورة (بمحافظة خليص).
لمزيد من المعلومات التواصل 0533463111 –-920020562 .