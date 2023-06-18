قيمته الاسمية تجاوزت التريليون دولار للمرة الأولى.. تعرف على حالة الاقتصاد السعودي عبر تقرير رسمي

وتوقع التقرير أن يستمر نسق هذا التحول الهيكلي نحو نمو اقتصادي مستدام في السنوات المقبلة، بما يسهم في مواصلة تقدم الاقتصاد السعودي بين أكبر الاقتصادات العالمية، من المركز الثامن عشر حاليًا إلى المركز الخامس عشر، ولعل هذا ما تؤيده المؤشرات الدولية المعتمدة عالميًا التي تعكس ما تشهده المملكة من تحولات ملحوظة في ظل الإصلاحات الاقتصادية المنبثقة من رؤية السعودية 2030 التي أشادت بها العديد من المنظمات الدّولية في كافة تقاريرها الصادرة خلال العام 2022، علاوة على رفع أبرز وكالات التصنيف الائتماني تقيمها الائتماني السيادي للمملكة وتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد السعودي.