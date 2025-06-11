بن نافل: إنزاغي نقلة نوعية للهلال.. وفترة الانتقالات الحالية محدودة الخيارات

أكد فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، أن الاستعدادات للمشاركة في كأس العالم للأندية والموسم الرياضي الجديد قد انطلقت منذ وقت مبكر، مشددًا على أن الهلال يعتز دومًا بتمثيل الوطن في المحافل الدولية.
وقال بن نافل، في تصريح عبر الحساب الرسمي للنادي: "أطلّ على جماهيرنا العزيزة بهذا التصريح لأوضح الخطوات القادمة التي سيخطوها الفريق استعدادًا لكأس العالم للأندية، والموسم الرياضي المقبل. لقد بدأنا العمل مبكرًا لهذا التحدي الكبير، ونحن نفخر دائمًا بكون الهلال ممثلًا للوطن."
وتابع رئيس الهلال: "استقطابات عام 2023 لا تزال قائمة، وقد وُفِّقنا في التعاقد مع لاعبين كانوا الأفضل في مراكزهم. ومن أبرز الإنجازات التي تحققت - بفضل الله - التعاقد مع المدرب سيموني إنزاغي، أحد أبرز الأسماء في الساحة التدريبية العالمية. هذا التعاقد يُعد نقلة نوعية على المستويين الفني والتكتيكي، ونأمل أن يسهم في رفع مستوى الفريق وتحقيق مزيد من البطولات."
وأوضح بن نافل أن الجهاز الفني الجديد يتطلب أدوات معينة، وقال: "عملنا خلال الفترة الماضية على استقطاب عناصر تدعم الفريق فنيًا، إلا أن ضيق الوقت من جهة، والمزايدات غير المنطقية من جهة أخرى، حالا دون إتمام بعض الصفقات. لذلك، قررنا التركيز حاليًا على المشاركة في كأس العالم للأندية، على أن نعيد التقييم لاحقًا بالتشاور مع الجهاز الفني لتحديد الاحتياجات القادمة."
وأشار إلى أن فترة الانتقالات الحالية تعتبر استثنائية ومحدودة الخيارات، وصرّح: "حرصت على الحديث عن فترة الانتقالات هذه، فهي قصيرة ومختلفة عن الفترة الصيفية، ولا توفر نفس الخيارات المتاحة عادة. كما أن العديد من اللاعبين الذين فاوضناهم فضّلوا قضاء إجازاتهم بدلًا من التوقيع في هذه الفترة الضيقة."
وفي ختام حديثه، وجّه بن نافل رسالة لجماهير الهلال، قال فيها: "دعم جماهيرنا مهم للغاية، ومساندتهم ضرورية في هذه المرحلة. فهم السند الحقيقي للفريق بعد الله، واللاعبون بحاجة لوقفتهم. نحن في الإدارة نعمل ونجتهد، وقد نُخطئ، لكننا دائمًا حريصون على تصحيح الأخطاء وتحقيق الأفضل لنادينا الغالي."
واختتم قائلًا: "تعاقدنا مع سيموني إنزاغي وجهازه الفني، الذين يُعدون من بين الأفضل عالميًا. المرحلة المقبلة تتطلب وقتًا وعملًا وأدوات، وسنعمل على تلبية هذه المتطلبات حتى يظل الهلال في الصدارة، ويواصل اعتلاء المنصات. شكرًا لجماهيرنا، ونسأل الله أن يكون الموسم المقبل مليئًا بالنجاحات."