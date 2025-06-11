بن نافل: إنزاغي نقلة نوعية للهلال.. وفترة الانتقالات الحالية محدودة الخيارات

وأوضح بن نافل أن الجهاز الفني الجديد يتطلب أدوات معينة، وقال: "عملنا خلال الفترة الماضية على استقطاب عناصر تدعم الفريق فنيًا، إلا أن ضيق الوقت من جهة، والمزايدات غير المنطقية من جهة أخرى، حالا دون إتمام بعض الصفقات. لذلك، قررنا التركيز حاليًا على المشاركة في كأس العالم للأندية، على أن نعيد التقييم لاحقًا بالتشاور مع الجهاز الفني لتحديد الاحتياجات القادمة."