وفاة الدكتور سامي العبيدي.. ووزير التجارة ينعيه ويصفهُ بـ"الرجل المخلص"

وقال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، في تغريدة له على حسابه الرسمي بمنصة "x": "فقد مجتمعُ الأعمال، اليوم، أحدَ الرجال المخلصين. فرحم الله طيب السريرة "أبو طلال" الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي الرئيس الأسبق لاتحاد الغرف السعودية وللغرفة التجارية بالطائف.