وفاة الدكتور سامي العبيدي.. ووزير التجارة ينعيه ويصفهُ بـ"الرجل المخلص"

نعى رئيسُ وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية وأمانته العامة، وقطاع الأعمال بالمملكة، المغفورَ له الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي، الرئيس الأسبق لاتحاد الغرف السعودية وللغرفة التجارية بالطائف، والذي وافته المنية اليوم الجمعة.
وقال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، في تغريدة له على حسابه الرسمي بمنصة "x": "فقد مجتمعُ الأعمال، اليوم، أحدَ الرجال المخلصين. فرحم الله طيب السريرة "أبو طلال" الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي الرئيس الأسبق لاتحاد الغرف السعودية وللغرفة التجارية بالطائف.
وأضاف: أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.