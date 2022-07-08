النائب العام: مركز الرصد النيابي يرصد كل ما من شأنه المساس بأمن الحج أو الإساءة للحُجاج

‬أكد النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في كلمته التي ألقاها بمناسبة حج هذا العام على الحماية الجزائية للأمن المعلوماتي المتصل بالحج، وأن مركز الرصد النيابي يعمل على متابعة كل ما يُنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد كل ما من شأنه المساس بأمن الحج، أو الإساءة للحجاج بكل صور الجريمة المعلوماتية.