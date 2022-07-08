النائب العام: مركز الرصد النيابي يرصد كل ما من شأنه المساس بأمن الحج أو الإساءة للحُجاج

أكد النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في كلمته التي ألقاها بمناسبة حج هذا العام على الحماية الجزائية للأمن المعلوماتي المتصل بالحج، وأن مركز الرصد النيابي يعمل على متابعة كل ما يُنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد كل ما من شأنه المساس بأمن الحج، أو الإساءة للحجاج بكل صور الجريمة المعلوماتية.
وقد أكد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المادة السادسة منه على أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه يعد موجباً للمساءلة الجزائية التي يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.
النيابة العامة بدورها العدلي تقوم بالتحقيق والادعاء العام بحق المتهمين بمخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وطبقاً لقرار النائب العام المحدد للجرائم الموجبة للتوقيف، فإن المتهمين في المادة المشار إليها سيتم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة؛ للمطالبة بإيقاع العقوبات المقررة بحقهم نظاماً.