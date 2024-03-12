"أمير الباحة": لـ"يوم العَلم" رمزية تحمل معاني التلاحم والمرجعية الموحدة لجميع أبناء المملكة

رفع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، باسمه ونيابة عن جميع أهالي المنطقة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة يوم العَلم.
وأكد الأمير الدكتور حسام بن سعود، أن ليوم العَلم رمزية تحمل معاني التلاحم والمرجعية الموحدة لجميع أبناء هذا الوطن وإنا إذ نحتفي به لنستحضر انطلاقة بيرق التوحيد في رحلة الكفاح لإعادة مفهوم الدولة بكل شموخٍ وعزة.
وأضاف، إنه عَلَمٌ متفردٌ لأمة عظيمة، يفخر بحمل كلمة التوحيد ويأبى التنكيس ما استمرت هذه الكلمة عليه، وما دامت أيدي أبناء هذا الوطن تحمله وتعتز به، وسيبقى يوم العَلم مناسبة وطنية غالية تذكّرنا بالعمق التاريخي لبلادنا ودلالات القوة والسيادة لهذا الوطن.
وسأل المولى القدير أن يحفظ لنا قيادتنا، وأن يديم على هذه المملكة أمانها وأمنها واستقرارها ورخاءها.