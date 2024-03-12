"أمير الباحة": لـ"يوم العَلم" رمزية تحمل معاني التلاحم والمرجعية الموحدة لجميع أبناء المملكة

وأضاف، إنه عَلَمٌ متفردٌ لأمة عظيمة، يفخر بحمل كلمة التوحيد ويأبى التنكيس ما استمرت هذه الكلمة عليه، وما دامت أيدي أبناء هذا الوطن تحمله وتعتز به، وسيبقى يوم العَلم مناسبة وطنية غالية تذكّرنا بالعمق التاريخي لبلادنا ودلالات القوة والسيادة لهذا الوطن.