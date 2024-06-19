أمانة العاصمة المقدسة: بالأرقام هنا أبرز الجهود المبذولة لخدمة حجاج بيت الله

في موسم حج هذا العام 1445هــ برزت أمانة العاصمة المقدسة كركيزة أساسية في نجاح هذا الموسم، من خلال جهودها وأرقامها التي تعكس حجم الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن؛ ما جعل موسم الحج هذا العام نموذجًا يُحتذى به في التنظيم والإدارة لتحقيق رضا تجربة الحاج.

ونستعرض تلك الجهود بلغة الأرقام.