أمانة العاصمة المقدسة: بالأرقام هنا أبرز الجهود المبذولة لخدمة حجاج بيت الله

في موسم حج هذا العام 1445هــ برزت أمانة العاصمة المقدسة كركيزة أساسية في نجاح هذا الموسم، من خلال جهودها وأرقامها التي تعكس حجم الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن؛ ما جعل موسم الحج هذا العام نموذجًا يُحتذى به في التنظيم والإدارة لتحقيق رضا تجربة الحاج.
ونستعرض تلك الجهود بلغة الأرقام.
في المشاعر المقدسة قامت الأمانة بإصدار 180 تصريحًا للرخص الموسمية، و23 تصريحًا للحفريات، و89 تصريحًا لذبح الأضاحي، إضافة إلى رصد 88 مخالفة تتعلق بظواهر سلبية كالحفريات والمباني، وقامت بـ 69 زيارة للرقابة على التشوه البصري، و399 زيارة للرقابة على الحفريات، و27 زيارة للرقابة على الأسواق.
كما تمت 1610 زيارات للرقابة على مطابخ الإعاشة، و140 زيارة للرقابة الصحية، فضلاً عن إدارة 755 بلاغًا مختلفًا.
أما في مكة المكرمة فقد أصدرت الأمانة 219 رخصة موسمية، و432 تصريحًا للحفريات، وأجرت 207 زيارات للرقابة على المباني، واكتشفت 4487 مخالفة تتعلق بظواهر سلبية.
كما تعاملت مع 5229 بلاغًا، وأجرت 1508 زيارات للرقابة على الحفريات، و3460 زيارة للرقابة على الأسواق، إضافة إلى 5476 زيارة للرقابة على التشوه البصري، و6987 زيارة للرقابة الصحية.
وتؤكد هذه الأرقام حجم الجهود المبذولة من قِبل أمانة العاصمة المقدسة في خدمة الحجاج، وضمان راحتهم وسلامتهم؛ ما يعكس التزام الأمانة بتقديم أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن.