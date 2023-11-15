وزارة النقل تنال شهادة آيزو "ISO/IEC 20000".. بعد استيفاء جميع المتطلبات

وأوضح مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن أن حصول الوزارة على هذه الشهادة يتوج النجاحات التي حققتها في تطوير خدماتها التقنية ومواكبة التحول الرقمي، مشددًا على أن الوزارة تعمل وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتقدم إجراءات وخدمات عالية الجودة تعكس التزامها وحرصها على تنظيم الأعمال وتطوير المهارات والكوادر العاملة في مجال تقنية المعلومات والتحول الرقمي.