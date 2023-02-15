50 ألف مشارك من 100 دولة يشنفون الآذان بـ"عطر الكلام"

وتسعى المسابقات إلى تقديم تجربة إسلامية ثرية للعالم، من خلال تسليط الضوء على تنوُّع ثقافات العالم الإسلامي، التي تنعكس على أسلوب وطريقة تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان. كما تهدف إلى تشجيع الناشئة وشباب العالم الإسلامي على الإقبال على تلاوة القرآن الكريم وترتيله، ورفع الأذان بمختلف أساليبه، إضافة إلى تزويد المجتمعات بأعذب التلاوات وأخشعها، وتعريف العالم بوسطية وسماحة الإسلام، من خلال إبراز جمالياته وثرائه، ونبذه التطرف والتعصب بأشكاله كافة.