50 ألف مشارك من 100 دولة يشنفون الآذان بـ"عطر الكلام"

يُمثِّل تأهُّل 2116 مشاركًا من بين 50 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة لبرنامج مسابقة "عطر الكلام" العالمية، التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، مؤشرًا على نجاح المسابقة وجماهيريتها، والثقة والإقبال الكبيرَين اللذين تحظى بهما على مستوى العالم.
وتشمل الجماهيرية العالية للمسابقة، والإقبال الكبير، جميع الفئات العمرية من كل المجتمعات؛ إذ يبلغ عمر أصغر متسابق تأهل للمشاركة خمس سنوات، بينما يبلغ عمر أكبر متسابق تأهل 104 سنوات.
وتتميز المسابقة بأنها الأولى من نوعها، والأكبر على مستوى العالم التي تجمع بين تلاوة القرآن الكريم والأذان معًا، كمبادرة إبداعية فريدة، أعلنها رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ، ضمن استراتيجية الترفيه في السعودية؛ لتسليط الضوء على الأصوات المتميزة في ترتيل القرآن الكريم وتجويده، ورفع الأذان.
ويجتمع كل أصحاب الأصوات الجميلة والمؤثرة في تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان من جميع أنحاء العالم؛ للمشاركة في مسابقات القرآن والأذان العالمية التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى الاحتفاء بأجمل الأصوات في تلاوة القرآن ورفع الأذان.
وتسعى المسابقات إلى تقديم تجربة إسلامية ثرية للعالم، من خلال تسليط الضوء على تنوُّع ثقافات العالم الإسلامي، التي تنعكس على أسلوب وطريقة تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان. كما تهدف إلى تشجيع الناشئة وشباب العالم الإسلامي على الإقبال على تلاوة القرآن الكريم وترتيله، ورفع الأذان بمختلف أساليبه، إضافة إلى تزويد المجتمعات بأعذب التلاوات وأخشعها، وتعريف العالم بوسطية وسماحة الإسلام، من خلال إبراز جمالياته وثرائه، ونبذه التطرف والتعصب بأشكاله كافة.