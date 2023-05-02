محليات

"تعليم المدينة" يدعو طلابه وطالباته للمشاركة في مسابقة مايكروسوفت "كأس التخيل"

تهدف لتشجيع الابتكارات وإطلاق الخيال العلمي باستخدام الذكاء الاصطناعي
"تعليم المدينة" يدعو طلابه وطالباته للمشاركة في مسابقة مايكروسوفت "كأس التخيل"
واس
واس

دعت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة -ممثلة في إدارة النشاط الطلابي (بنين/ بنات)- الطلاب والطالبات من عمر (١٣- ١٨ سنة) لسرعة التسجيل؛ للمشاركة ‫في مسابقة مايكروسوفت "كأس التخيل"، والتي تهدف لتشجيع الابتكارات وإطلاق الخيال العلمي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الجدير بالذكر أن مسابقة "كأس التخيل" هي مسابقة سنوية لاكتشاف المواهب الشابة وتهدف هذه المسابقة في إطارها العام إلى منح العقول الشابة على مستوى العالم الفرصة للمشاركة بأفكارهم النيرة في تقديم الحلول لبعض المشاكل المستعصية التي تواجه دول العالم المختلفة.

وأوضحت الإدارة أن على الراغبين في المشاركة، التسجيل عبر الرابط

http://imaginecup.microsoft.com/en-us/junior

تعليم المدينة المنورة
مسابقة مايكروسوفت

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