"تعليم المدينة" يدعو طلابه وطالباته للمشاركة في مسابقة مايكروسوفت "كأس التخيل"

الجدير بالذكر أن مسابقة "كأس التخيل" هي مسابقة سنوية لاكتشاف المواهب الشابة وتهدف هذه المسابقة في إطارها العام إلى منح العقول الشابة على مستوى العالم الفرصة للمشاركة بأفكارهم النيرة في تقديم الحلول لبعض المشاكل المستعصية التي تواجه دول العالم المختلفة.