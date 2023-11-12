استعدادات مكثفة للنسخة الخامسة من رالي داكار السعودية 2024

تتواصل التحضيرات على قدم وساق قبل أقل من 60 يوماً على انطلاق رالي داكار السعودية 2024، الرالي الأعرق والأكثر تحدياً في عالم رياضة المحركات، والذي تحتضنه المملكة للمرة الخامسة على التوالي خلال الفترة من 5 حتى 19 يناير 2024، وقد بدأت الاستعدادات مبكراً تحضيراً للنسخة الخامسة مباشرة بعد انتهاء النسخة الماضية في شهر فبراير الماضي.