بالفيديو.. "الزعاق" لـ"يا هلا بالعرفج": المشي راحة نفسية.. ويساعدني على حفظ القصائد واتخاذ القرارات

استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" مقطع فيديو في فقرة المشي لعامل المعرفة مع الدكتور "خالد الزعاق"، تحدث من خلاله عن علاقته الجيدة بالمشي؛ لأنه يمشي منذ أكثر من أربعين سنة، ولم يتوقف أبدًا، كما أنه يرى أن المشي راحة نفسية، ويساعده على حفظ القصائد واتخاذ القرارات. وقد كان أهم قرار اتخذه أثناء المشي ألا يتزوج على زوجته.