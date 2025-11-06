انطلاق أعمال "مؤتمر ومعرض الحج" في نسخته الخامسة الأحد المقبل بجدة

ويأتي المؤتمر في نسخته الخامسة امتدادًا للنجاح الذي حققته النسخة الماضية، التي استقطبت أكثر من 120 ألف زائر و220 جهة عارضة من 137 دولة، وأسفرت عن توقيع عددٍ من الاتفاقيات النوعية التي انعكست بشكل مباشر على جودة الخدمات خلال موسم الحج.