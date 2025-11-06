انطلاق أعمال "مؤتمر ومعرض الحج" في نسخته الخامسة الأحد المقبل بجدة

تنطلق يوم الأحد المقبل أعمال "مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ" في نسخته الخامسة تحت شعار "من مكة إلى العالم"، والذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وذلك في مدينة جدة خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري.
ويهدف المؤتمر إلى إطلاق مبادرات نوعية وتوقيع اتفاقيات استراتيجية تعزز التكامل بين التقنية والعمران والإنسان في خدمة ضيوف الرحمن، ضمن جهود المملكة الرامية إلى تطوير منظومة الحج والعمرة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويُعد المؤتمر منصة دولية تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الدول والمنظمات؛ لاستعراض أحدث الحلول والابتكارات في منظومة الحج، وبناء شراكات فعّالة بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي.
وتتضمن فعاليات المؤتمر أكثر من 80 جلسة حوارية و60 ورشة عمل متخصصة، بمشاركة أكاديميين وباحثين وممثلي مكاتب شؤون الحجاج، يستفيد منها أكثر من 2400 متدرب من مختلف دول العالم.
ويأتي المؤتمر في نسخته الخامسة امتدادًا للنجاح الذي حققته النسخة الماضية، التي استقطبت أكثر من 120 ألف زائر و220 جهة عارضة من 137 دولة، وأسفرت عن توقيع عددٍ من الاتفاقيات النوعية التي انعكست بشكل مباشر على جودة الخدمات خلال موسم الحج.
ويعكس المؤتمر شمولية منظومة الحج بمشاركة قطاعات متعددة تشمل: النقل، والاتصالات، والصحة، والإعاشة، والفنادق، والتقنية، والتأمين، وإدارة الحشود، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى مبادرات من القطاع غير الربحي تقدم حلولًا مبتكرة ومستدامة في خدمة الحجيج.
كما يُقام بالتزامن مع المؤتمر معرض مصاحب على مساحة تتجاوز 52 ألف متر مربع، بمشاركة 260 جهة عارضة من دول العالم، ويضم "منطقة الابتكار" التي تستعرض حلولًا تقنية من 15 شركة ناشئة ورواد أعمال يتنافسون في ثلاثة تحديات مبتكرة تهدف إلى تطوير خدمات الحج المستقبلية.
وتنظّم وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع جامعة أم القرى، ضمن فعاليات المؤتمر، النسخة الثانية من هاكاثون "أنسنة المشاعر"؛ لتوليد أفكار وحلول هندسية وتقنية وتصميمية تُسهم في تطوير بيئة المشاعر المقدسة وتحسين تجربة الحجاج عبر ثلاثة مسارات رئيسة:
- الحلول الهندسية المستدامة
- التقنيات الذكية الداعمة للتجربة
- تصميم هدايا وتذكارات تعبّر عن قدسية المكان بروح إبداعية وإنسانية
كما يشهد المؤتمر تنظيم ورش عمل متخصصة حول موضوعات منها:
- "الحلول الذكية لإدارة الحشود"
- "الابتكار في التجارب التذكارية والبصرية"
وذلك في إطار جهود مستمرة لتقديم تجربة حج أكثر إنسانية وابتكارًا واستدامة.