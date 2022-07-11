"الأرصاد" تعلن نجاح أعمالها في موسم الحج.. بتوقعات تجاوزت 95٪

وأضاف: عمل المركز على تقديم كل ما من شأنه لتحقيق أهدافه في دقة المعلومات الأرصادية والمناخية التي كان لها الأثر الإيجابي ـ ولله الحمد ـ في خطط الجهات العاملة ميدانيًا في خدمة حجاج بيت الله من خلال التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الأمنية والمدنية العاملة في الحج وتمرير كافة المعلومات وعلى مدار الساعة لتسيير حركة ضيوف الرحمن في المشاعر.