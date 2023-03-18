جريمة لها عقوبات.. "الصناعة" تُحَذّر هواة الكشف عن المعادن والرواسب

وأوضحت الوزارة، في ردها على سائل يقول: "لديّ جهاز للهواة لكشف المعادن، هل يمكنني أخذ الأحجار والمعادن التي وُجدت خلال ممارستي لهوايتي؟"؛ حيث أجابت: "لا يجوز البحث عن المعادن أو الحصول عليها، ويجب الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة قبل الكشف عن أي من المعادن أو الرواسب المعدنية، أو استغلالها؛ لتفادي تطبيق العقوبات".