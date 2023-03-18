جريمة لها عقوبات.. "الصناعة" تُحَذّر هواة الكشف عن المعادن والرواسب

أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم، أن الاستغلال الفردي لأي من المعادن أو الرواسب لغرض ممارسة الهوايات دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، يدخل ضمن الممارسات التي تُجَرّم، وتُطَبّق العقوبات المعلنة بشأنها.
وأوضحت الوزارة، في ردها على سائل يقول: "لديّ جهاز للهواة لكشف المعادن، هل يمكنني أخذ الأحجار والمعادن التي وُجدت خلال ممارستي لهوايتي؟"؛ حيث أجابت: "لا يجوز البحث عن المعادن أو الحصول عليها، ويجب الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة قبل الكشف عن أي من المعادن أو الرواسب المعدنية، أو استغلالها؛ لتفادي تطبيق العقوبات".