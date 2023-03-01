"تقويم التعليم" تمنح الاعتمادَ المؤسسي لـ5 منشآت تدريبية

وحصلت أكاديمية شركة الاتصالات السعودية التابعة لشركة الاتصالات السعودية، على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من شهر فبراير 2023م حتى شهر يناير 2026م، وحصلت الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات التابعة للمركز الوطني للشراكات الاستراتيجية على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من شهر فبراير 2023م حتى شهر يناير 2026م.