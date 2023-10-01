"وزراء الصحة الخليجي" يوافق على اعتماد اللائحة الخليجية لتسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية

عقد مجلس وزراء الصحة الخليجي لدول مجلس التعاون, بمسقط اليوم, أعمال الاجتماع السادس والثمانين في دورته الثامنة والأربعين, بحضور أصحاب المعالي وزراء الصحة والوفود المرافقة.
وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على مشاريع القرارات المرفوعة لأصحاب المعالي وزراء الصحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاعتمادها، التي تناولت العديد من الموضوعات والمجالات الصحية، ومنها المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
وقرر الاجتماع الموافقة على خطة المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها لعام 2024، ومشاركة البيانات الصحية التي يتم مشاركتها مع منظمة الصحة العالمية مع المركز، وآلية العمل التعاوني (التواصل) مع وزارات الصحة بدول مجلس التعاون.
وفيما يتعلق ببرنامج فحص الوافدين, تقرر اعتماد التحديثات على اللائحة التنظيمية لبرنامج وافد؛ ونظام ترميز البنود الجديد، بدلاً من الترميز السابق في برنامج الشراء الموحد، وبما يتعلق بتسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية والشركات المصنعة, تمت الموافقة على اعتماد اللائحة الخليجية لتسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية.
أما للتسجيل المركزي تقرر اعتماد تحديث الدليل الإرشادي لطلبات التغيير، وتحديث نموذج طلب إلغاء مستحضر مسجل مركزياً، والموافقة على التعامل مع الطلبات التنظيمية للمصانع الدوائية أسوة بالإجراءات التنظيمية للمستحضرات الدوائية، وما يعنى بالتفتيش على المصانع, تقرر تحديث آلية التفتيش على المصانع والمستحضرات الدوائية والبيطرية ومصانع المستلزمات والأجهزة الطبية, وفي مجال اللجنة الخليجية للتصنيف, تمت الموافقة على اعتماد نموذج شهادة التصنيف المركزي مع ضرورة إرفاق Artwork الخاص بالمنتج، وتقرر بالنسبة لتسعيرة الأدوية, واعتماد تحديث نموذج شهادة الأسعار للدول المرجعية في مجلس الصحة ليكون 18 دولة.