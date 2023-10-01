"وزراء الصحة الخليجي" يوافق على اعتماد اللائحة الخليجية لتسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية

أما للتسجيل المركزي تقرر اعتماد تحديث الدليل الإرشادي لطلبات التغيير، وتحديث نموذج طلب إلغاء مستحضر مسجل مركزياً، والموافقة على التعامل مع الطلبات التنظيمية للمصانع الدوائية أسوة بالإجراءات التنظيمية للمستحضرات الدوائية، وما يعنى بالتفتيش على المصانع, تقرر تحديث آلية التفتيش على المصانع والمستحضرات الدوائية والبيطرية ومصانع المستلزمات والأجهزة الطبية, وفي مجال اللجنة الخليجية للتصنيف, تمت الموافقة على اعتماد نموذج شهادة التصنيف المركزي مع ضرورة إرفاق Artwork الخاص بالمنتج، وتقرر بالنسبة لتسعيرة الأدوية, واعتماد تحديث نموذج شهادة الأسعار للدول المرجعية في مجلس الصحة ليكون 18 دولة.