وزير الخارجية التركي يثمّن الاستجابة السريعة للفرق الإغاثية السعودية في نجدة منكوبي الزلزال ببلاده

وثمّن الوزير مولود أوغلو الاستجابة السريعة للفرق الإغاثية السعودية في نجدة منكوبي الزلزال، مؤكدًا أن ذلك يجسد عمق العلاقات بين البلدين، مقدمًا شكره الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.