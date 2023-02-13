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وزير الخارجية التركي يثمّن الاستجابة السريعة للفرق الإغاثية السعودية في نجدة منكوبي الزلزال ببلاده

خلال لقائه وفد "إغاثي الملك سلمان" و"الهلال الأحمر السعودي"
وزير الخارجية التركي مولود أوغلو خلال لقائه وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر السعودي
وزير الخارجية التركي مولود أوغلو خلال لقائه وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر السعودي
واس
واس

التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس، وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر السعودي المشارك في مساعدة منكوبي الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك خلال الجولة الميدانية للوفد في المناطق المتضررة من الزلزال في مدينة هاتاي.

وثمّن الوزير مولود أوغلو الاستجابة السريعة للفرق الإغاثية السعودية في نجدة منكوبي الزلزال، مؤكدًا أن ذلك يجسد عمق العلاقات بين البلدين، مقدمًا شكره الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.

من جانب آخر عبّر الوفد عن صادق تعازيه ومواساته لضحايا الزلزال، وعن تضامن المملكة العربية السعودية مع الشعب التركي، مؤكدًا مواصلة تقديم كل أوجه الدعم الإنساني والإغاثي للمتضررين لتجاوز تداعيات الزلزال.

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