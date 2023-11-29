"موهبة" تعلن تأهل 390 طالبًا وطالبةً إلى المرحلة الـ 4 من "إبداع 2024"

ويضم الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ست مراحل، تبدأ بتسجيل معلومات الطالب، وتقديم المحاضرات التدريبية للطلبة والمشرفين، والمرحلة الثانية والمكونة من معارض المناطق التعليمية، وتسجيل معلومات المشروع إلكترونيًا، ورفعها على موقع موهبة، ثم المرحلة الثالثة، وتشمل التحكيم الإلكتروني للمشاريع من قبل نخبة من المختصين، وفق معايير علمية محددة، وإعلان أسماء المرشحين للمعارض المركزية، ورفع نماذج إبداع على الموقع الإلكتروني، ثم المرحلة الرابعة اليت تشتمل على تنظيم المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، التي تقام في ثلاث مدن، وإعلان المتأهلين لمعرض إبداع للعلوم والهندسة، وتحديث المشاركين لمعلومات مشاريعهم، ثم المرحلة الخامسة والخاصة بإقامة معرض "إبداع للعلوم والهندسة" خلال الفترة 31 يناير إلى 4 فبراير 2024 في جامعة الملك سعود بالرياض، ومن ثم المرحلة السادسة والأخيرة الورش التأهيلية للمشاركة الدولية في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف"، ثم المشاركة في آيسف في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 11 إلى 17 مايو 2024.