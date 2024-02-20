914 ألف زيارة تقييم فني وعقاري لمستفيدي برامج الدعم السكني حتى نهاية 2023م

وأضاف أن حوكمة المنتجات التمويلية أسهمت في رفع جودة تقارير التقييم الفني والعقاري وفق معايير دولية للتقييم العقاري بالشراكة الإستراتيجية مع الجمعية السعودية للمقيمين المعتمدين، مشيرًا إلى أن الصندوق نفذ 914 ألف زيارة تقييم فني وعقاري لمستفيدي منتج البناء الذاتي والوحدات السكنية الجاهزة الراغبين في تملك السكن الملائم خلال الفترة من مايو 2021 حتى نهاية 2023.