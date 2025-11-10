"السليمان": لا بُدَّ أن يتلقَّى الكفيل إشعاراً برغبة المخالف في الترحيل الذاتي.. وعلى المخالف تحمَّل التكاليف

لكن السليمان يحذر من أن الترحيل لا يجب أن يخلّ بحقوق الكفلاء أو الآخرين، مشيرًا إلى ضرورة ربط المنصة ببيانات الجهات العدلية والأمنية لضمان تسوية الالتزامات قبل المغادرة. ويؤكد السليمان أنه : "لا بُدَّ أن يتلقَّى الكفيل إشعاراً برغبة المخالف في الترحيل الذاتي، مع ضرورة أن يتحمَّل المخالف تكاليف وقيمة تذكرة وسيلة مغادرته؛ فالمخالف لا يجب أن يكافأ بالرحيل مجَّاناً، والكفيل لا يجب أن يُعاقب بسبب إخلال المكفول بعلاقة العمل التعاقدية !".