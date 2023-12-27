الطلب المسبق على HUAWEI FreeClip العصرية والمريحة قد بدأ الآن

تقدم هواوي صوتًا واضحًا للغاية وراحة تكيفية مع سماعات HUAWEI FreeClip الجديدة، المتوفرة الآن للطلب المسبق في السعودية. وهي تتميز بتصميم مقوّس C-Bridgeمبتكر، وتصميم الأذن المفتوحة، وعمر بطارية طويل للغاية، تتيح لك FreeClip سماع البيئة المحيطة بك أثناء الاستمتاع بالصوت دون إزعاج. يميز عامل شكل الأذن المفتوحة FreeClip عن سماعات الأذن التقليدية.إنها توفر صوتًا غامرًا مع السماح بدخول الضوضاء المحيطة. وهذا يسمح للمستمعين بالبقاء على دراية بمحيطهم، بدءًا من حركة المرور المقتربة وحتى زملاء العمل.
سماعات HUAWEI FreeClip متوفرة الآن للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية بسعر 749 ريال بالإضافة إلى هدايا بقيمة 229 ريالعلى موقع هواوي الرسمي ولدى بائعي التجزئة الرسميين.
لا تشبه سماعات HUAWEI FreeClip أي سماعات أذن أخرى رأيتها أو ارتديتها من قبل. تتميز بالتصميم المقوّس C-Bridge المبتكر الذي يربط الكرة الصوتية والقرص المريح على شكل حبة الفاصوليا. يتكيف التصميم المقوّس C-Bridge مع أشكال وأحجام الأذن المختلفة. كما أنهيوزع الوزن بالتساوي على الأذنين، مما يجعلها مريحة وثابتة للارتداء طوال اليوم. خضع التصميم لاختبارات مكثفة على أكثر من 10,000 أذن بشرية لتحسين التصميم المريح لسماعة الرأس على مستوى الميكرومتر. يعمل التصميم المقوّس C-Bridge أيضًا كحلق أنيق يمنح سماعات الأذن مظهرًا عصريًا.
كما أن سماعة HUAWEI FreeClip خفيفة الوزن، حيث يزن كل زوج منها 5.6 جرامًا فقط. إنها تناسب أذنيك بشكل مريح وثابت، دون أي ضغط أو إزعاج. لكن أفضل ما في سماعة HUAWEI FreeClip هو تصميمها ذو الأذن المفتوحة. على عكس سماعات الأذن التقليدية التي تغلق أذنيك، فإن FreeClip توضع خارج قناة الأذن، مما يسمح لك بسماع الصوت بوضوح وبشكل مريح. يمكنك الاستماع إلى الموسيقى والإذاعة دون أن تفقد اتصالك بالواقع. يمكنك أيضًا سماع محيطكوالبقاء آمنًا أثناء الجري أو ركوب الدراجة.
تتيح لك سماعات HUAWEI FreeClip أيضًا إجراء مكالمات واضحة تمامًا، بغض النظر عن مكان وجودك. فهي تعمل باستخدام ميكروفونين ووحدة التقاط صوت وتصميم مقاوم للرياح لتصفية الضوضاء المحيطة. علاوة على ذلك، فإنها تستخدم أيضًا الذكاء الاصطناعي لإلغاء الضوضاء المحيطة وفصل صوتك عن أصوات الخلفية.
تدعم كل سماعة أذن 8 ساعات من تشغيل الموسيقى، ومع علبة الشحن، يمكنك الحصول على ما يصل إلى 36 ساعة. وهذا يكفي لرحلة برية طويلة أو لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. مع ما يصل إلى 36 ساعة من التشغيل لكل شحنة، تحافظ FreeClip على تدفق الموسيقى والإذاعةوالمكالمات أينما تواجدت خلال يومك. وتتصل سماعات الأذن في الوقت نفسه بجهازي بلوتوث للتبديل السلس بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة.