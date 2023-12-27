الطلب المسبق على HUAWEI FreeClip العصرية والمريحة قد بدأ الآن

كما أن سماعة HUAWEI FreeClip خفيفة الوزن، حيث يزن كل زوج منها 5.6 ​​جرامًا فقط. إنها تناسب أذنيك بشكل مريح وثابت، دون أي ضغط أو إزعاج. لكن أفضل ما في سماعة HUAWEI FreeClip هو تصميمها ذو الأذن المفتوحة. على عكس سماعات الأذن التقليدية التي تغلق أذنيك، فإن FreeClip توضع خارج قناة الأذن، مما يسمح لك بسماع الصوت بوضوح وبشكل مريح. يمكنك الاستماع إلى الموسيقى والإذاعة دون أن تفقد اتصالك بالواقع. يمكنك أيضًا سماع محيطكوالبقاء آمنًا أثناء الجري أو ركوب الدراجة.